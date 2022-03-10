Зеленский объяснил, почему он для Путина враг №1

Владимир Зеленский высказался о Путине / Фото: Reuters, Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью немецкому изданию Die Zeit. В нем он, в частности, ответил на вопрос, почему считает себя главным врагом президента РФ Владимира Путина.
"Потому что таков у них способ восприятия реальности. Они не видят народа, когда смотрят на государство. Они видят главу государства, видят политиков, видят экономических магнатов. Они надеются, что смогут всех купить или запугать, а вот обо мне точно знают – не получится. Потому и такая угроза. Всё очень просто", — сказал Зеленский.
Что еще говорят о Путине
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми требования президента РФ Владимира Путина для прекращения войны в Украине.
Политический технолог Владимир Петров заявил, что Путин для своего плана использовал данные, которые ему передавал его кум, нардеп Виктор Медведчук, и сейчас он понял, что его постоянно дезинформировали.
Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, живущий в Киеве, считает, что президент России Владимир Путин не доживет до конца этого года.
Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что Путину боятся докладывать о провалах армии РФ в Украине.
Война в Украине
- Украинские военные уже 15 дней отражают атаки российских оккупантов. Путинские войска не оставляют попыток окружить Киев, но все они безуспешны. ВСУ уже уничтожила целый полк военных РФ недалеко от столицы. Тем временем угроза, связанная с захваченными АЭС, растет. МАГАТЭ потеряла связь не только с Чернобыльской, но и с Запорожской станцией.
- В Днепропетровской области военные РФ нанесли ракетный удар по аэропорту в Лозоватке. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет.
- Под Броварами 10 марта воины ВСУ ликвидировали командира танкового полка российской оккупационной армии полковника Андрея Захарова.
- На войну с Украиной Россия уже бросает частные охранные фирмы — об этом рассказал частный охранник из РФ, который попал в плен к украинским силовикам.
- Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал о способе одержать победу над Россией.