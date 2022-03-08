Зеленский отозвал украинских миротворцев из других стран – указ

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Президент Владимир Зеленский в связи с вооруженной агрессией России подписал указ об отзыве украинского контингента, участвующего в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

"С целью защиты суверенитета и территориальной целостности государства, в соответствии со статьей 7 Закона Украины "Об участии Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности" постановляю отозвать национальный контингент и национальный персонал, участвующий в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, в Украину с целью их участия в защите суверенитета и территориальной целостности государства", – говорится в документе, опубликованном пресс-службой главы государства.

Данный указ вступил в силу со дня его публикации.

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Озвучены потери оккупантов

По информации Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 (включительно) ориентировочно составили:

личного состава – более 12 000 человек,

танков ‒ 303 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1036 ед,

артиллерийских систем– 120 ед,

РСЗО – 56 ед,

средства ПВО – 27 ед,

самолетов – 48 ед,

вертолетов – 80 ед,

автомобильной техники – 474 ед,

корабли/катера – 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА – 7.

Военные отмечают, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.