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Зеленский отозвал украинских миротворцев из других стран – указ

Павел Заяц
8 марта, 10:05
Миротворцы придут на подмогу ВСУ

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский в связи с вооруженной агрессией России подписал указ об отзыве украинского контингента, участвующего в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

"С целью защиты суверенитета и территориальной целостности государства, в соответствии со статьей 7 Закона Украины "Об участии Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности" постановляю отозвать национальный контингент и национальный персонал, участвующий в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, в Украину с целью их участия в защите суверенитета и территориальной целостности государства", – говорится в документе, опубликованном пресс-службой главы государства.

Данный указ вступил в силу со дня его публикации.

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Озвучены потери оккупантов

По информации Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 (включительно) ориентировочно составили:

  • личного состава – более 12 000 человек,
  • танков ‒ 303 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1036 ед,
  • артиллерийских систем– 120 ед,
  • РСЗО – 56 ед,
  • средства ПВО – 27 ед,
  • самолетов – 48 ед,
  • вертолетов – 80 ед,
  • автомобильной техники – 474 ед,
  • корабли/катера – 3 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА – 7.

Военные отмечают, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.