Зеленский озвучил новое обещание Путина об Украине, а РФ может прекратить транзит газа через Украину – главные новости за ночь

Зеленский заявил, что Путин пообещал Байдену не создавать напряжение вокруг Украины, а РФ может прекратить транзит газа через Украину/Фото: Коллаж: "Сегодня"
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
Здание КГГА подсветили цветами ЛГБТ
В пятницу в Международный день прав человека здание Киевской городской государственной администрации подсветили цветами ЛГБТ-символики. Инициаторы акции — правозащитная организация Amnesty International Ukraine и общественная организация KyivPride. По словам директора Amnesty International Ukraine Оксаны Покальчук, в Украине ни законодательная база, ни правоохранительные органы не могут обеспечить должной защиты ЛГБТКИ-людей.
Водитель не уступил дорогу "скорой" с сиреной: в Киеве медики попали в жесткое ДТП
В Киеве работники правопорядка устанавливают обстоятельства ДТП с участием автомобиля экстренной медицинской помощи, в результате которого получили травмы два медицинских работника. В результате столкновения спецтранспорт перевернулся, двое медицинских работников получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.
Зеленский озвучил новое обещание Путина об Украине
Президент Российской Федерации Владимир Путин заверил американского лидера Джо Байдена, что Москва не собирается продолжать эскалацию конфликта на границе с Украиной, сообщил Владимир Зеленский. Глава государства в интервью Наталии Мосейчук заявил, что такую информацию получил от Джо Байдена во время телефонного разговора.
Станет большой проблемой: Россия может прекратить транзит газа через Украину уже этой зимой
Россия может прекратить транзит газа через украинскую территорию уже этой зимой. Об этом в интервью "БизнесЦензор" сообщил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон. По его мнению, прекращение транзита российского газа это сугубо политический вопрос, а не экономический.