Зеленский озвучил новое обещание Путина об Украине, а РФ может прекратить транзит газа через Украину – главные новости за ночь

Зеленский заявил, что Путин пообещал Байдену не создавать напряжение вокруг Украины, а РФ может прекратить транзит газа через Украину/Фото: Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Здание КГГА подсветили цветами ЛГБТ

В пятницу в Международный день прав человека здание Киевской городской государственной администрации подсветили цветами ЛГБТ-символики. Инициаторы акции — правозащитная организация Amnesty International Ukraine и общественная организация KyivPride. По словам директора Amnesty International Ukraine Оксаны Покальчук, в Украине ни законодательная база, ни правоохранительные органы не могут обеспечить должной защиты ЛГБТКИ-людей.

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10 декабря под вечер Amnesty International и KyivPride подсветили здание Киевского городского совета. Коллаж "Сегодня"

Водитель не уступил дорогу "скорой" с сиреной: в Киеве медики попали в жесткое ДТП

В Киеве работники правопорядка устанавливают обстоятельства ДТП с участием автомобиля экстренной медицинской помощи, в результате которого получили травмы два медицинских работника. В результате столкновения спецтранспорт перевернулся, двое медицинских работников получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

Выясняются все обстоятельства. Коллаж "Сегодня"

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Зеленский озвучил новое обещание Путина об Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин заверил американского лидера Джо Байдена, что Москва не собирается продолжать эскалацию конфликта на границе с Украиной, сообщил Владимир Зеленский. Глава государства в интервью Наталии Мосейчук заявил, что такую информацию получил от Джо Байдена во время телефонного разговора.

Зеленский заявил, что Путин пообещал Байдену не создавать напряжение вокруг Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Станет большой проблемой: Россия может прекратить транзит газа через Украину уже этой зимой

Россия может прекратить транзит газа через украинскую территорию уже этой зимой. Об этом в интервью "БизнесЦензор" сообщил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон. По его мнению, прекращение транзита российского газа это сугубо политический вопрос, а не экономический.