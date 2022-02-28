Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

Владимир Зеленский попросил принять Украину в Евросоюз / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ c обращением к ЕС с просьбой принять туда Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Он также выложил фото документа.

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Фото: УП

Фото: Facebook/Сергей Никифоров

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Украина и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжении России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре.

"Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил он.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, в ЕС ожидают, что запрос президента Украины Владимира Зеленского неотложно предоставить Киеву членство в сообществе, поступит в самое ближайшее время, после чего начнется процедура его рассмотрения.

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Принятие Украины в Европейский Союз пока не стоит на повестке дня, хотя страна имеет европейскую перспективу, заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель 28 февраля.

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