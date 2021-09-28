Зеленский предложил руководству Facebook открыть офис в Украине и Арахамия рассказал о новых назначениях в Кабмине – главные новости за ночь

Зеленский отметил, что Украина активно борется с российской дезинформацией, а Арахамия анонсировал увольнения в Кабмине. Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Украинцам установили новые тарифы на газ

В октябре резко вырастут цены на газ для населения, но годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее.Об этом свидетельствуют данные на сайтах газоснабжающих компаний.

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Тарифы на тепло зависят в первую очередь от местных властей / Фото: Коллаж: Сегодня

Арахамия рассказал, когда станут известны новые назначения в Кабмине

В начале октября монобольшинство в Верховной Раде займется вопросом кадровых перестановок в Кабинете министров. Об этом сообщил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" народный депутат, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Арахамия анонсировал увольнения в Кабмине. Коллаж "Сегодня"

Зеленский предложил руководству Facebook открыть офис компании в Украине

В Украине может открыться офис компании Facebook. Это заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции с топ-менеджментом компании Facebook.

Президент также отметил, что Украина активно борется с российской дезинформацией. Коллаж "Сегодня"

До ухода Меркель: Ермак назвал сроки для новой "нормандской" встречи

Украина ведет работу над тем, чтобы встреча лидеров "Нормандской четверки" состоялась еще при действующем канцлере Германии Ангеле Меркель – как одном из двух оставшихся у власти свидетелей заключения Минских соглашений. Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала ICTV.

Андрей Ермак рассказал, что готовится встреча в "Нормандском формате" / Коллаж "Сегодня"