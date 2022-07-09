Зеленский предупредил мир об угрозе новых агрессий РФ: выход только один

Зеленский предупредил, что Путин угрожает всему миру. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Россия обязательно должна понести ответственность за преступления перед Украиной. В противном случае человечество столкнется еще с сотнями других агрессий.

Такое заявление президент обнародовал в своем Telegram.

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Зеленский подчеркнул, что сейчас глаза всех агрессивных политических движений и режимов в мире направлены на то, что делает Россия против Украины.

"Сможет ли мир привлечь к реальной ответственности военных преступников? Если да – это будет крепкой опорой для мира на земле в будущем. Если же нет, если сотни нарушенных Россией договоров, конвенций останутся просто бумажками, то человечеству придется разбираться еще с сотнями других агрессий" , – отметил президент.

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Украинцы, пострадавшие от войны. Фото: Владимир Зеленский

Зеленский рассказал, может ли война закончиться до конца года

Президент убежден, что активные боевые действия смогут закончиться уже до конца этого года.

"Если мощное вооружение от наших партнеров придет к нам вовремя, и если удача и Бог на нашей стороне, мы можем достичь многого до конца года и остановить эту войну. Мы можем остановить, по крайней мере, активную фазу этой войны", – сказал президент.

Ранее в МИД сообщили об очередном преступлении России – оккупанты спровоцировали масштабный пожар на зерновых полях в Запорожской области, уничтожив урожай. Из-за войны в Украине миллионы людей во всем мире столкнутся с голодом.

Напомним, Украина в Совбезе ООН рассказала, что ждет Путина и Шойгу после войны. Также Украина поддержала идею создания специального криминального трибунала для наказания за преступление агрессии против нашего государства.