Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, а в Раде придумали наказание для невакцинированных депутатов без масок – главные новости за ночь

Владимир Зеленский улетел в США, а в Раде придумали наказание для невакцинированных депутатов. Коллаж: "Сегодня"

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Зеленский прибыл с рабочим визитом в США

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки, все вакцинированные парламентарии должны сдавать тесты на антиген на входе в сессионный зал Верховной за свой счет каждые два дня.

Зеленский прибыл в США. Коллаж "Сегодня"

3 года за Лукашенко. Украинец, чья вина так и не доказана, получил в Беларуси срок после 7 месяцев в СИЗО

Суд в Беларуси приговорил украинца Михаила Ференца к трем годам лишения свободы, Министерство иностранных дел Украины призывает немедленно его освободить.В украинском МИД подчеркнули, что достоверных доказательств вины украинца в суде не предоставили, сам он не признает вину и собирается подать апелляцию через адвоката.

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​Суд в Беларуси приговорил украинца Михаила Ференца к трем годам лишения свободы. Коллаж "Сегодня"

Пошел против воли верующей мамы: новые подробности смерти 19-летнего студента после вакцинации

Стали известны подробности смерти 19-летнего студента после вакцинации от COVID-19. Как оказалось у него верующая мать и она запрещала ему вакцинироваться. Первую помощь в общежитии парню оказывали институтский фельдшер и ректор. До приезда "скорой помощи" он уже не дышал.

Владимир никому не рассказывал, что собирается делать прививку от COVID-19. Коллаж: "Сегодня"

В Раде придумали наказание для невакцинированных депутатов без масок

Все вакцинированные парламентарии должны сдавать тесты на антиген на входе в сессионный зал Верховной за свой счет каждые два дня.Такую инициативу требует принять народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.