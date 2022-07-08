Зеленский приехал в Днепропетровскую область – цель визита (фото, видео)

Владимир Зеленский посетил родные края. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции защитников нашей страны в рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область. Глава государства пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за службу.

Об этом сообщает Офис президента.

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"Мой родной Криворожский район. Провел совещание по ситуации в регионе, положению дел в воинских частях и подразделениях. Города, несмотря на военное состояние, должны эффективно функционировать и быть полностью обеспечены продуктами и лекарствами", – заявил Зеленский.

Кроме того, президент поблагодарил наших защитников:

"Благодарю вас за вашу работу и героизм, с которым вы защищаете наше государство, наши украинские семьи и суверенитет Украины. Хочу пожелать вам здоровья, всего лучшего вам и вашим семьям. И пожелать всем победы. Слава Украине!" – сказал Зеленский.

Глава государства вручил военным государственные награды.

Президент присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" командиру танкового батальона подполковнику Олегу Грудзевичу, который участвовал в боевых действиях в городе Мариуполь Донецкой области. Под его руководством подразделение успешно совершило прорыв с неподконтрольной территории. Во время передвижения военные обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника в районе населенного пункта Знаменовка Донецкой области, продолжили передвижение и без потерь прибыли в расположение своего батальона. Время выхода подразделения составляло 10 суток.

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При исполнении обязанностей Олег Грудзевич демонстрирует высокий уровень личной подготовки, способность вовремя и правильно осуществлять анализ сложившейся обстановки, делать выводы и принимать правильные решения.

Владимир Зеленский посетил Днепропетровскую область. Фото: пресс-служба президента

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Ранее мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что активные боевые действия смогут закончиться уже до конца этого года. Помощь партнеров очень поможет в этом, если вовремя поступит украинским военным.

Напомним, Зеленский заявил, что сегодня, 8 июля, будет много внутриукраинских новостей. По его словам, день будет "очень содержательным".