Зеленский рассказал о вступлении Украины в ЕС, а число погибших в Краматорске возросло — главные новости за ночь

Украина быстро ответит на вопросы, которые получила от Урсулы фон дер Ляйен, а обстрел в Краматорске произошел 8 апреля. Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

ЕС ввел санкции против 217 россиян и 18 компаний РФ

Совет ЕС принял решение ввести ограничительные меры в отношении еще 217 физических и 18 юридических лиц в ответ на необоснованную военную агрессию РФ против Украины. В число 217 перечисленных лиц входят высокопоставленные кремлевские чиновники, олигархи – Моше Кантор, Борис Ротенберг и Олег Дерипаска, другие видные бизнесмены, работающие в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, финансы, СМИ, оборонная и военная промышленность, а также сотрудники кремлевской пропаганды, систематически распространяющие ложную информацию о ситуации в Украине.

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МВФ согласовал открытие спецсчета для направления финпомощи Украине

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине.

В МВФ сообщают, что спецсчет "предназначен для направления донорских ресурсов в виде грантов и ссуд в помощь Украине. Коллаж "Сегодня"

Зеленский рассказал, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС

Всего несколько месяцев отделяет Украину от начала переговоров о вступлении нашей страны в Европейский Союз. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего обращения к нации и всему миру.

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Украина быстро ответит на вопросы, которые получила от Урсулы фон дер Ляйен / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В Мелитополе оккупанты удерживают 8 автобусов для эвакуации – Верещук

В Мелитополе уже сутки оккупационные войска держат изъятые 8 автобусов для эвакуации. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Ведем переговоры, чтобы эти автобусы вернули, и, согласно договоренностям, можно было провести эвакуацию местных жителей", – сообщила Верещук.

Кулеба призвал лишить РФ членства в ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал создать соответствующую процедуру и исключить РФ из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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"Неоправданная агрессия и зверства России разрушили самые основы Хельсинкского Заключительного акта. Членство РФ в ОБСЕ представляет угрозу безопасности и сотрудничества в Европе. Если у ОБСЕ нет соответствующих механизмов приостановления членства стран, тогда нужно создать процедуру и удалить РФ", – пишет Кулеба.

Кулеба считает, что членство РФ в ОБСЕ представляет собой угрозу безопасности и сотрудничеству в Европе. Коллаж "Сегодня"

Число погибших из-за ракетного обстрела в Краматорске возросло до 52

До 52 человек взросло количество погибших из-за ракетного обстрела вокзала в Краматорске. Также еще 109 украинцев оказались ранены. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.