Зеленский сменил командующих Воздушными силами и Десантно-штурмовыми войсками ВСУ: имена

Соответствующие кадровые указы от 9 августа об увольнении и назначении опубликованы на сайте главы государства

Президент подписал указ о назначении. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на остров Змеиный представил новоназначенных командующих Воздушными силами и Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



"Моими указами назначены на должности: командующего Воздушных сил – генерал-майор Николай Олещук, командующего десантно-штурмовыми войсками – полковник Максим Миргородский", – сказал президент.



По информации пресс-службы, полковник Миргородский ранее был командующим 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он также является первым участником войны на востоке Украины, который стал полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого.

Читайте также: Украину представили Чернобылем на открытии Олимпиады. В Корее нас знают по трагедии



"Также я согласовал, и приказом министра обороны назначены на должности: командующего оперативного командования "Юг" – генерал-майор Андрей Ковальчук, командующего оперативного командования "Восток" – генерал-майор Олег Микац, командующего оперативного командования "Запад" – полковник Сергей Литвинов, заместителя начальника Генерального штаба – полковник Владимир Коваль. Это опытные офицеры, и, самое главное, что сейчас является нашим подходом, все они имеют боевой опыт", – подчеркнул президент.

Реклама

Какой опыт имеют новоназначенные

В частности, генерал-майор Андрей Ковальчук имеет звание Героя Украины. Во время активных боев на Донбассе он командовал 80-й аэромобильной бригадой. Участник обороны Луганского аэропорта. Дважды ранен. Награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого.



Генерал-майор Олег Микац с сентября 2014 года руководил обороной Донецкого аэропорта, считается одним из ключевых командиров в этих боях.



Полковник Сергей Литвинов за личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей награжден орденом "За мужество" III степени.



"Я знаю, что каждый из них на своем посту сделает все, что от него зависит, для защиты нашей Родины", – убежден президент.

Ранее мы писали, что:

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначен на должность главы президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

местных и региональных властей при президенте Украины. заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине поменяют глав ряда областных государственных администраций, поскольку они по определенным критериям "не подходят президенту".