Зеленский снова призвал Байдена приехать в Киев

Владимир Зеленский ждет Джо Байдена в Украине. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал лидера США Джо Байдена посетить Киев. По его словам, это послужит важным сигналом для России и всего мира.

Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN.

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"Мы бы очень хотели видеть президента Байдена в Украине. Я слышал, что он поддержал эту идею. Есть некоторые моменты безопасности, которые стоят на пути его визита, мы это понимаем", – сказал глава государства.

Зеленский считает, что эта поездка помогла бы украинцам.

"Украинцы поддерживают Соединенные Штаты, доверие украинцев к Соединенным Штатам очень велико, как и к Великобритании, Польше и странам Балтии", – подчеркнул президент.

Он добавил, что визиты мировых лидеров, которые являются не просто партнерами, а настоящими друзьями, это сигнал, знак того, что США поддерживают Украину, потому что верят в украинскую победу и не боятся России.

"Они приезжают, несмотря на ракеты, которые прилетают. Они не боятся Путина, потому что мир намного больше, чем один лидер одной страны", – подытожил Зеленский.

Ранее мы рассказывали, что президент России Владимир Путин, планируя полномасштабное вторжение в Украину, рассчитывал, что между западными союзниками по НАТО и G7 произойдет раскол, но этого не случилось. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

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Кроме того, президент США Джо Байден считает, что США и Европа будут иметь единую позицию относительно сопротивления России и давления на Москву.