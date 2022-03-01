Зеленский созвонился с Байденом: о чем говорили

Лидеры поговорили о санкциях для РФ и помощи Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. Звонок состоялся во вторник, 1 марта.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Twitter.

"Только что имел разговор с Джо Байденом. Обсудили американское лидерство по антироссийским санкциям и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку!", — написал Зеленский.