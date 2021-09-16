Зеленский созывает СНБО на пятницу

Заседание Совбеза должно начаться в 17:00. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Заседание состоится в пятницу, 17 сентября.

Об этом РБК-Украина сообщили три информированных источника.

Заседание Совбеза должно начаться в 17:00.

Собеседники издания уточнили, что СНБО рассмотрит некие "программные документы".

Также готовятся новые санкции, однако кто под них попадет – пока не известно.

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Напомним, накануне в СМИ сообщали, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия "анонсировал" на 10 сентября заседание СНБО. Но оно так и не состоялось.

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СНБО – оружие Зеленского

С февраля текущего года заседания СНБО стали необычайно интересными с громкими результатами, чего раньше не было. Под удар уже попали кум Путина Медведчук, бизнесмен Фирташ, сотни "воров в законе" и криминальных авторитетов.

30 июля впервые прошло выездное заседание, причем на Донбассе. Алексей Данилов обещает, что такая практика продолжится и впредь для того, чтобы и местные органы власти могли принимать участия в заседаниях.

Владимир Зеленский говорил, что СНБО – это один из видов его оружия. По его словам, он "устал договариваться" и считает, что достаточно при необходимости "одного предупреждения", а потом будут жесткие меры.

Ранее мы сообщали, что 21 августа президент Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против Гужвы, Шария и их соратников, а также аффилированных с ними информресурсов.

Также на недавнем заседании СНБО было принято решение о введении санкций против десятков российских чиновников и судей, а также пособников оккупантов в Крыму и на Донбассе. В ответ Россия ввела санкции против 922 украинских чиновников, политиков и других лиц.