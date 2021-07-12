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Зеленский в Германии и украинско-британские военные учения – анонсы СЕГОДНЯ

12 июля, 07:00

Юлия Безпечная

В понедельник президент Украины встретится в Германии с ее президентом и канцлером, а в Николаевско области начнется "Казацкая Булава-2021" – и другие события

Мы собрали все самые важные предстоящие события 12 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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Суды

Николаевская область

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За рубежом

Германия

Бельгия

Япония

Введение режима ЧС в Токио из-за COVID-19 на время проведения Олимпиады (12 июля – 22 августа).

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