Зеленский в США и совещание Евросоюза по Афганистану – анонсы СЕГОДНЯ

Зеленский начинает визит в США и заседание по Афганистану / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы собрали все самые важные предстоящие события 31 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

Официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

10:00 – на площади Конституции возле Верховной Рады почтят память гвардейцев Первой президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, погибших 31 августа 2015 года при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка.

– на площади Конституции возле Верховной Рады почтят память гвардейцев Первой президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, погибших 31 августа 2015 года при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка. 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).

– заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а). 10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (ул. Крещатик, 22, к. 633). Трансляция.

– заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (ул. Крещатик, 22, к. 633). Трансляция. 10:00 – заседание в деле незаконного прослушивания Игоря Луценко накануне и во время его похищения в Шевченковском райсуде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).

– заседание в деле незаконного прослушивания Игоря Луценко накануне и во время его похищения в Шевченковском райсуде Киева (ул. Дегтяревская, 31а). 11:00 – рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в Шевченковском районном суде Киева. Планируется рассмотрение дела по существу (ул. Дегтяревская, 31а).

– рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в Шевченковском районном суде Киева. Планируется рассмотрение дела по существу (ул. Дегтяревская, 31а). 11:00 – бесплатная экскурсия от Национального музея Революции Достоинства. Маршрут стартует от одной из "крепостей" протестующих – Дома профсоюзов. Сбор в Информационно-выставочном центре Музея Майдана (Майдан Незалежности, 18/2, Дом профсоюзов). Регистрация по ссылке.

– бесплатная экскурсия от Национального музея Революции Достоинства. Маршрут стартует от одной из "крепостей" протестующих – Дома профсоюзов. Сбор в Информационно-выставочном центре Музея Майдана (Майдан Незалежности, 18/2, Дом профсоюзов). Регистрация по ссылке. 12:00 – пресс-брифинг по случаю начала благотворительной акции "Монетки детям". Трансляция на YouTube-канале Национального банка Украины.

– пресс-брифинг по случаю начала благотворительной акции "Монетки детям". Трансляция на YouTube-канале Национального банка Украины. 14:00 – прямая телефонная линия Кабинета министров Украины с участием руководства Министерства образования и науки на тему "Организация и начало нового учебного года". Телефон правительственной горячей линии – 1545.

Киев

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11:00 – пленарное заседание II сессии Киевского городского совета IX созыва (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж).

– пленарное заседание II сессии Киевского городского совета IX созыва (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж). 12:00 – "прямая линия" с участием главы Печерской районной в городе Киеве государственной администрации Натальи Кондрашовой в контакт-центре Киева. Звонки от жителей будут приниматься до 13:00 по телефону 15-51.

– "прямая линия" с участием главы Печерской районной в городе Киеве государственной администрации Натальи Кондрашовой в контакт-центре Киева. Звонки от жителей будут приниматься до 13:00 по телефону 15-51. 13:00 – подписание меморандума о сотрудничестве между Департаментом строительства и жилищного обеспечения исполнительного органа КГГА, Киевским национальным университетом строительства и архитектуры, Государственным инновационным финансово-кредитным учреждением и Конфедерацией строителей Украины (Конфедерация строителей Украины, пер. Бехтеревский, 4, медиа-зал, 1-й этаж).

Одесса

В здании Морвокзала откроется международный транспортный форум Trans Expo Odessa 2021. Детали.

За рубежом