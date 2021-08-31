Зеленский в США и совещание Евросоюза по Афганистану – анонсы СЕГОДНЯ

Зеленский начинает визит в США и заседание по Афганистану / Фото: Коллаж: Сегодня
Мы собрали все самые важные предстоящие события 31 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".
Украина
- Официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.
- 10:00 – на площади Конституции возле Верховной Рады почтят память гвардейцев Первой президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, погибших 31 августа 2015 года при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка.
- 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).
- 10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (ул. Крещатик, 22, к. 633). Трансляция.
- 10:00 – заседание в деле незаконного прослушивания Игоря Луценко накануне и во время его похищения в Шевченковском райсуде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).
- 11:00 – рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в Шевченковском районном суде Киева. Планируется рассмотрение дела по существу (ул. Дегтяревская, 31а).
- 11:00 – бесплатная экскурсия от Национального музея Революции Достоинства. Маршрут стартует от одной из "крепостей" протестующих – Дома профсоюзов. Сбор в Информационно-выставочном центре Музея Майдана (Майдан Незалежности, 18/2, Дом профсоюзов). Регистрация по ссылке.
- 12:00 – пресс-брифинг по случаю начала благотворительной акции "Монетки детям". Трансляция на YouTube-канале Национального банка Украины.
- 14:00 – прямая телефонная линия Кабинета министров Украины с участием руководства Министерства образования и науки на тему "Организация и начало нового учебного года". Телефон правительственной горячей линии – 1545.
Киев
- 11:00 – пленарное заседание II сессии Киевского городского совета IX созыва (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж).
- 12:00 – "прямая линия" с участием главы Печерской районной в городе Киеве государственной администрации Натальи Кондрашовой в контакт-центре Киева. Звонки от жителей будут приниматься до 13:00 по телефону 15-51.
- 13:00 – подписание меморандума о сотрудничестве между Департаментом строительства и жилищного обеспечения исполнительного органа КГГА, Киевским национальным университетом строительства и архитектуры, Государственным инновационным финансово-кредитным учреждением и Конфедерацией строителей Украины (Конфедерация строителей Украины, пер. Бехтеревский, 4, медиа-зал, 1-й этаж).
Одесса
- В здании Морвокзала откроется международный транспортный форум Trans Expo Odessa 2021. Детали.
За рубежом
- В Брюсселе состоится совещание глав МВД стран Евросоюза по Афганистану.
- В Киргизии отмечается 30-летие независимости страны.
- В парламенте Эстонии на внеочередной сессии парламента состоится второй тур выборов президента страны.
- Статистическое управление Европейского Союза обнародует предварительные данные об изменении потребительских цен в августе.