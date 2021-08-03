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Зеленский: Я там жил, это моя земля – Крым никогда не будет русским (видео)

3 августа, 12:08

Сергей Мартынец

Пусть оккупанты хоть историю перепишут и переназовут города крымские, но от крымских татар не избавятся

Зеленский дал понять оккупантам, что им ничего не "светит" в Крыму. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупированный Крым никогда не станет русским и его освобождение – это лишь вопрос времени. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Дом", фрагмент которого глава государства опубликовал в Facebook.

Он уверен, что для оккупантов украинская земля никогда не станет родной.

"Ты любишь эту страну, или не любишь. Вот не любишь Украину – ты гость, ты путешественник. Вот эти люди, которые оккупировали, они никогда не будут любить Крым так, как любим мы. Для тебя эта природа – уникальна, для тебя это море – это детство, для тебя эти рапаны вкусные. Это невозможно привить – это мое. Я этот Крым знаю… Я там жил, это моя земля. Это не их земля, их поколения здесь расти не будут, и дети их тут не находятся. И умирать за нашу землю они не будут. Это никогда не будет русской территорией. Просто – никогда", – сказал Зеленский.

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Освобождение Крыма – это вопрос времени

Президент считает, что пусть оккупанты хоть историю перепишут и переназовут города крымские, но от крымских татар не избавятся.

"Все они вернутся к себе домой – это вопрос времени", – подчеркнул глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский заявлял, что не будут разменивать Крым на Донбасс. В то же время в Киеве за время войны с оккупантами поняли, что Запад не решит проблему российской агрессии.

В феврале этого года Зеленский обратился к крымчанам на двух языках. Он отметил, что Крым был сердцем Украины, которое Россия брутально вырвала у нашей страны.

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Источник: Сегодня

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