Зеленые человечки: сторонники Порошенко начали обливать себя зеленкой

Участники флешмоба считают, что быть в зеленке - нестрашно / Коллаж "Сегодня"
Инцидент с пятым президентом Украины Петром Порошенко в День Независимости, когда его облили зеленкой, стал подовом для флешмоба его сторонников. Они начали обливать себя зеленкой, а фотографии выкладывать в соцсетях.
Например, пользователь под ником "Цьотка Галька зі Львова. Реінкарнація", считает, что зеленка на человеке не так и страшно.
Флешмоб поддержала бывшая сотрудница Житомирского Государственного Университета имени Ивана Франко.
А житель Лиссабона (Португалия) поддержал более радикально.
Остальные участники акции предпочли реальной зеленке инструменты программ для рисования.
Напомним, что 24 августа после парада в честь 30-летия Независимости Украины пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой возле входа в метро "Крещатик", когда тот направлялся к Кабмину.
Нападение совершил Юрий, он 1999 года рождения, из Козельца (Черниговская область). По данному факту следователь Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Кого еще в Украине обливали зеленкой?
- 5 сентября 202 года мэра Днепра Бориса Филатова облили зеленкой. Инцидент произошел во время встречи с местными жителями, где он отвечал на их вопросы. Мэр уже собирался уезжать, когда из толпы в него бросили емкость с зеленкой. Охранники сразу окружили Филатова и пытались увести с места происшествия, но тот вскоре вернулся.
- 21 июля 2020 года под Радой троих депутатов облили зеленкой. Пострадали двое "Слуг народа" – Александр Кабанов и Евгений Шевченко, а также депутат от ОПЗЖ Олег Волошин – за высказывания об "отсутствии суверенитета у Украины".
- А в 2018 году облили зеленкой главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Согласно заключению медиков, у Шабунина был химический ожог обоих глаз.