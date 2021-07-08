Жара усилится, что даже грозы не спасут: как изменится погода в Украине

Ближайшие дни будет солнечная и жаркая погода, а с понедельника снова ждем циклон

Антициклон вытеснил дожди из Украины, но ненадолго – с понедельника снова всю Украину будет заливать. В то же время будет очень жарко, а на востоке под 35 градусов.

Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В пятницу, 9 июля, температура воздуха практически по всей стране составит 31-33 градуса и никаких осадков.

В субботу, 10 июля, запад страны немного подмочат дожди. В остальных регионах без осадков и солнце. Температура воздуха в западных областях 28-30, а в других регионах 31-33.

В воскресенье, 11 июля, синоптики обещают дожди только в Ивано-Франковской и Львовской областях. Температура воздуха 29-33 градуса.

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В понедельник, 12 июля, почти всю страну накроют грозовые дожди. Сухо будет разве что в Ровенской и Волынской областях. В то же время жара не спадет – 28-33 градуса, а на востоке вообще до +34. В Киеве дожди и до +33.

Во вторник, 13 июля, снова почти везде дожди. В этот день сухо будет только в восточных областях. В Киеве снова гроза и жара до +33.

Как мы сообщали, недавно сильные ливни со штормовым ветром обрушились на Бердянск и разгромили городские пляжи, а на берег выбросило кучу медуз.

В Крыму тем временем снова потопы: