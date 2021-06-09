Ждать ли настоящего лета в ближайшие дни? Синоптики уточнили прогноз погоды

Уже вторую неделю циклон не прекращает свирепствовать в Украине – погода на улице больше напоминает весну, а не лето

Циклону понравилось в Украине и в ближайшие дни настоящего лета с жарой и пляжным отдыхом ждать не стоит. До начала следующей недели снова дожди с грозами и умеренная температура воздуха.

Об этом свидетельствуют данные карт Укргидрометцентра.

Так, в четверг, 10 июня, по всей Украине 22-25 градусов и везде дожди с грозами, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В пятницу, 11 июня, ничего не поменяется: те же 22-25 градусов и дожди во всех областях. В Киеве 22-24 тепла и гроза.

В субботу, 12 июня, циклон продолжит заливать всю Украину и не пустит летнюю жару – ожидаем приятную температуру до +24.

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В воскресенье, 13 июня, в западных, северных и центральных областях температура 21-23 градуса, а на юге и востоке до +26. Дожди ожидаются везде, кроме Донецкой и Луганской областей.

В понедельник, 14 июня, дожди практически прекратятся на западе – там будет капать лишь в Черновицкой и Тернопольской областях. Температура от 20 градусов на западе до +26 на востоке. В Киеве дождь и 21-23 тепла.

Как сообщали новости "Сегодня", Харьков накрыла непогода – выпал сильный град, улицу затопило.