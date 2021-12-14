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Будет холодно! Где в Украине ожидать осадков и мороза 14 декабря (карта)

Владимир Козырь
14 декабря, 06:00
Порывы ветра сегодня будут достигать 10 м/с

Снег с дождем в этот день будет лишь в четырех областях/Коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 14 декабря, в Украине прогнозируют прохладную погоду. Осадки пройдут лишь в четырех областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня снег с дождем ожидается на территории Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой областей. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — северный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от -2 до +2 градусов. На востоке стоит ожидать 0-3 градуса тепла.

В северных регионах — от -1 до +3 градусов. На юге будет 2-7 градусов тепла.

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В Киеве будет идти мокрый снег, от -1 до +1 градуса, а в Симферополе стоит ожидать дождя – 5-7 градусов тепла.

Из-за морозной погоды в некоторых областях на дорогах возможна гололедица!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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