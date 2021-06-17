"Жду, когда заказчики сядут": под МВД требовали наказать убийц Екатерины Гандзюк (фото, видео)

Собравшиеся также выступали против полицейского произвола и что в Украине свободно убивают активистов

В Киеве возле здания Министерства внутренних дел вечером в четверг прошла акция памяти, посвященная дню рождения херсонской чиновницы и активистки Екатерины Гандзюк, погибшей в 2018 году, после того как ее облили серной кислотой.

Об этом сообщает "Суспільне".

Акция под МВД ко дню рождения Катерины Гандзюк / facebook.com/gandziukgate

В акции приняли участие около сотни человек – преимущественно молодые люди, которые требуют справедливого расследования нападения на активистку. Некоторые участники акции держали плакаты с лозунгами вроде "Давайте держаться вместе".

Активисты с помощью аэрозольной краски написали на асфальте фамилия министра внутренних дел и других должностных лиц МВД.

"Хотим поддержать людей, которые выражают свой протест против произвола полиции, не расследуют преступления, против нападений на активистов", – отметил один из присутствующих.

Акция в день рождения Екатерины Гандзюк / Фото: Суспільне

Мужчина подчеркнул, что в Украине происходило немало нападений на активистов, в частности на Сергея Стерненка, а полиция, по его словам, даже не пытается расследовать такие случаи.

Акция в день рождения Екатерины Гандзюк / Фото: Суспільне Реклама

Еще одна активистка рассказала, что пришла на акцию, чтобы напомнить о том, что заказчики убийства Екатерины Гандзюк до сих пор не наказаны.

"Многие хотели бы об этом забыть, засунуть в долгий ящик это дело. Сколько лет прошло – заказчики не сидят. Хочу напомнить об этом своим присутствием здесь. Напомнить, что я помню об этом деле, я жду, когда заказчики сядут", – отметила девушка.

Акция в день рождения Екатерины Гандзюк / Фото: Суспільне

Она добавила, что в Украине активисты не могут чувствовать себя защищенными и ее "угнетает факт ненаказания, что в этой стране свободно убивают активистов, убили молодую женщину".

Напомним, 31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, в результате чего у нее оказалось обожженным около 40% тела. Женщине провели 11 операций, но 4 ноября того же года она скончалась.

Дело Гандзюк состоит из 59 томов материалов, пока суд не дошел даже до десятого тома. Сейчас под стражей находятся экс-глава Херсонского областного совета Владислав Мангер и бывший помощник депутата Алексей Левин.