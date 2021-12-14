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Желтых стало больше. В Украине обновили карантинные зоны – список

Юлия Гаврилюк
14 декабря, 10:50
Оранжевая зона уменьшилась до двух областей, а в красной по прежнему находится 10 регионов

В Украине еще две области перейдут в желтую зону / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине расширилась желтая зона. В нее перешла Донецкая область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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    Красная зона

    1. Винницкая,
    2. Волынская,
    3. Житомирская,
    4. Запорожская,
    5. Киевская,
    6. Николаевская,
    7. Сумская,
    8. Хмельницкая,
    9. Черкасская,
    10. Черниговская.

    Однако, с 15 декабря из этой зоны выйдут Винницкая и Хмельницкая области.

    Оранжевая зона

    • Закарпатская,
    • Одесская.

    Желтая зона

    1. г. Киев,
    2. Днепропетровская,
    3. Ивано-Франковская,
    4. Кировоградская,
    5. Луганская,
    6. Львовская,
    7. Полтавская,
    8. Ровенская,
    9. Тернопольская,
    10. Харьковская,
    11. Херсонская.
    12. Черновицкая,
    13. Донецкая области.

    Еще две области перейдут в желтую зону

    Государственная комиссия решила установить с 15 декабря 2021 года желтый уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей.

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    Новые правила карантина

    • Посещать общественные заведения на желтом уровне эпидбезопасности могут только те, кто получил одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку формы 063/о.
    • Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19.
    • Для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении.

    Общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.

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