Желтый уровень опасности: Украину накроет туман

В Украине будет сильный туман. Фото: коллаж "Сегодня"
В субботу, 6 ноября, на территории Украины ожидается густой туман. Видимость составит 200-500 метров.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины.
Субботу будет с туманом
В ведомстве рассказали, что 6 ноября ночью и утром в южных и юго-восточных областях Украины ожидается туман, видимость 200-500 м.
Кроме того, продержится первый уровень опасности – желтый.
Какая погода будет в ноябре?
По расчетам народного синоптика, погода в ноябре окажется больше зимней, чем осенней.
В первые дни ноября еще удержится относительно теплая погода – днем выше +10 градусов, переменная облачность и без осадков. Но к выходным начнутся холодные дожди, которые после краткого перерыва сменятся на дожди со снегом.
Очевидно, что по такой погоде ждать тепла не приходится, да его и не будет. Наоборот, к концу первой декады небо прояснится, на большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы. Днем температура будет около ноля или чуть выше.
В ноябре может выпасть первый снег
В середине месяца чуть потеплеет, но может выпасть настоящий первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, вероятно, задержится до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся.
Отметим, что морозная погода без осадков продлится до конца ноября.
Украине нужно готовиться к природным катастрофам
В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.
Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.
Ранее мы писали:
- Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
- Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.