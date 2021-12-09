Женщинам нельзя заходить в церковь во время месячных? Что говорят в ПЦУ

Можно ли женщинам заходить в церковь во время менструации / Фото: Коллаж: Сегодня

Православная Церковь Украины развенчала миф о том, что женщинам нельзя ходить в храм во время критических дней. ПЦУ утверждает, что женщина не может быть "нечистой" из-за из-за естественных процессов.

Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ.

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"Женский организм, созданный Господом, прекрасен и не может стать "нечистым" из-за естественных физиологических процессов, которые заложены в основу существования этого организма", – говорится в сообщении.

В ПЦУ подчеркнули, что этот миф распространяют люди без богословского образования. А когда в Завете писали о "нечистоте", речь шла об опасных инфекциях и болезнях, то есть, запреты были для элементарных мер безопасности.

Появление гигиенических средств сделало запреты из Старого Завета неактуальными. Критические дни – не грех, а процесс, занимающий значительную часть жизни женщины, не зависимо от ее желания. Грехом, по убеждению ПЦУ, являются злые помыслы, позорные поступки, зависть и другое зло.

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"Единственным источником скверны в человеке может стать его сердце, если им овладеет зло – и это никоим образом не зависит от пола человека или дня календаря", – отметили в ПЦУ.