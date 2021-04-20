Жестокое избиение и попытка изнасилования в поезде "Мариуполь-Киев": подозреваемый умер

Очередное заседание по громкому делу перенеслось в связи со смертью обвиняемого – пострадавшая Анастасия Луговая рассказала, что чувствует по данному поводу

Виталий Рудзько, которого подозревают в избиении и попытке изнасиловании Анастасии Луговой летом 2020 года в поезде "Киев-Мариуполь", умер.

Об этом сообщила сама пострадавшая на своей странице в Facebook.

По ее словам, подозреваемый скончался еще 13 апреля, поэтому сегодняшнее заседание суда перенесли.

"Не буду слишком эмоциональной, но хочу сказать, что страх в котором я жила все это время; переживала, что будет, когда Рудзько выйдет; найдет ли он меня, как дальше жить. Так вот: этот страх умер вместе с ним! Но хочу подчеркнуть, что это не конец моего дела. Меня это не остановит! Мы будем отстаивать в суде мои права, потому что за то, что произошло, должен нести ответственность не только он", – отметила пострадавшая.

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Анастасия добавила, что после произошедшего осталось еще много вопросов и претензий к целой системе, которая, по ее мнению, не способна обеспечить безопасность пассажиров.

Напомним, в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать. По ее словам, в ту ночь она ехала с ребенком в купе. Анастасия проснулась от сильных ударов по голове. Сначала неизвестный ее жестоко избил, а потом попытался изнасиловать.

Подозреваемым оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения. Он был трижды судим. В 1996 году – за угон автомобиля, в 1999-м – за хулиганство, в 2008-м – за кражу.

Соломенским районным судом столицы подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 28 сентября. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.