Жители украинского города хотят назвать улицы в честь кошмара захватчиков

В Украине может появиться улица Байрактарская. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинскую улицу могут назвать в честь боевого дрона "Байрактар". В Каменском (бывший Днепродзержинск Днепропетровской области) местные жители проголосовали за переименование улицы Байкальской в Байрактарскую.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".

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На официальном сайте горсовета за решение о переименования улицы отдали свои голоса 33% горожан.

Чьи мена чаще всего хотят видеть на табличках улиц жители Каменского:

украинских патриотов – горожане голосовали за улицу героев "Азова" и за своего земляка младшего сержанта

Евгения Мельникова, погибшего на войне с Россией в апреле;

деятелей украинской культуры и науки, в том числе Марии Примаченко, Мирослава Скорика, Бориса Патона, Остапа Вишни.

Самое массовое переименование улиц в Киеве

В приложении "Киев Цифровой" завершено рейтинговое электронное голосование относительно переименований городских объектов, названия которых связаны с РФ и ее сателлитами. Всего было получено более 6,5 миллионов голосов. Кто-то проголосовал за 30 новых названий улиц, кто-то за 10, кто-то за 5 или одну.

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Большинство проголосовавших поддержали варианты новых названий улиц, которые были в рекомендациях от экспертов. А вот киевляне отдали максимальное количество голосов, чтобы увековечить героев, которые погибли на войне с российскими оккупантами.

Например, улица Багратиона будет названа в четь фотокорреспондента Максима Левина – за это проголосовали 22666 человек.

Улица Жолудева будет называться в честь журналиста Александра Махова – 15551 голос.

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Улицу Волгоградскую должны переименовать в честь активиста Романа Ратушного – за это отдали свои голоса 29923 человека.

Ранее мы писали, что мэр Одессы объявил спецоперацию против русских названий в городе.