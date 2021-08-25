"Живой" Кузьма и "Раша, гудбай": чем удивил концерт ко Дню Независимости в "Олимпийском"

Шоу на "Олимпийском" запомнится надолго / Фото: Коллаж: Сегодня

В национальном спорткомплексе "Олимпийский" в Киеве к 30-летию Независимости Украины прошло грандиозное праздничное шоу под названием "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны", в котором приняли участие более 30 известных украинских исполнителей и групп, при том что многих знаковых исполнителей не пригласили.

Корреспондент "Сегодня" зафиксировал самые яркие моменты концерта.

Отметим, что организаторы концерта накануне обещали на сцене главной арены страны фантастическое шоу и хореографию, и надо сказать, свое обещание сдержали. Концерт начался с яркого светового шоу.

Среди первых выступлений поразил номер группы "Скрябин", вместе с которой "спел" их покойный фронтмен Кузьма (Андрей Кузьменко). Огромные экраны транслировали погибшего певца в полный рост и создавалось впечатление, будто он сам поет на сцене.

Во время этого выступления большинство зрителей в зале зажгли фонарики на телефонах.

Также запомнился, как обычно искрометный номер Верки Сердючки (Андрей Данилко). Для концерта выбрали песню "Лаша Тумбай" и в какой-то момент, повторяя эту фразу, певец четко пропел то самое "Раша, гудбай", в котором когда-то подозревала его Россия.

А песне Александра Пономарева "Я люблю тільки тебе" без преувеличения подпевал весь стадион.

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В концерте также принимали участие Сергей Бабкин, Ирина Билык, Олег Винник, "Братья Гадюкины", Тина Кароль, Нина Матвиенко, Арсен Mирзоян, Наталья Могилевская, "Океан Эльзы", Виктор Павлик, Тарас Петриненко, Оля Полякова, Потап, София Ротару, Руслана, группы "Скай", "Скрябин", Go_A, KAZKA, ТНМК, Надя Дорофеева, Кристина Соловей, JAMALA, DZIDZIO, Таяна, MONATIK и другие.

Кроме того, біли задействованы Киевский симфонический оркестр и Национальный академический ансамбль имени Павла Вирского.

Завершился праздничный концерт к 30-летию Независимости традиционной финальной песней "Україно" в исполнении Тараса Петриненко и фантастическим салютом.

Известно, что концерт является благотворительным и все средства, вырученные за него, пойдут на развитие Центра современного искусства – музея Ивана Марчука.

Отметим, практически сразу, как в СМИ заговорили о концерте к 30-летию Независимости Украины, многие артисты начали говорить о том, что их не пригласили участвовать в большом шоу, режиссером которого выступила Катя Царик. "Сегодня" составили свой лайн-ап для 30-минутного концерта с популярными и знаковыми хитами.

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