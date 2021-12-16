Жуткое ДТП с маршруткой под Черниговом: какую компенсацию получат семьи погибших

Авария унесла жизни 13 человек. / Фото: Коллаж: Сегодня

Стало известно, какие компенсации получат семьи погибших и раненых вследствие страшного ДТП с маршруткой под Черниговом.

Об этом сообщает местное издание Чeline.

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По словам адвокатов нескольких пострадавших семей, за аварию могут получить компенсацию по одному из видов страхования в размере максимум 260 тысяч гривен.

Эта сумма ориентировочно предусматривает: до 78 тысяч – за моральный ущерб, до 78 тысяч – на погребение, установку надгробия и отдельно сумму для родственников, находившихся на содержании пострадавших.

"В целом эта сумма является максимумом, и каждая семья будет получать средства на основании представленных ими документов, объяснений и, скорее всего, выплаты будут меньше", – пишет издание.

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В настоящее время адвокаты рассматривают дополнительные источники и возможность получения помощи потерпевшими.

Ранее стало известно, что родственники погибших и пострадавших получат страховые выплаты, так как перевозчик был легальным.

ДТП с маршруткой под Черниговом

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Авария произошла утром 7 декабря – столкнулась фура и маршрутка, которая ехала из Борзны в Чернигов. В результате погибли 13 человек и еще 7 получили ранения. Через неделю после ДТП стало известно, что одна из пострадавших до сих пор не пришла в себя. Жизни остальных пострадавших, включая 16-летнего подростка, ничего не угрожает.

Из погибших младшей девушке было 19 лет, она вместе с мамой ехала в Чернигов. Был также опубликован список всех погибших. В их числе и водитель маршрутки.

При этом водитель фуры выжил. Впоследствии его арестовали – подозревают в том, что он не справился с управлением и вызвал ДТП.

Свидетель смертельного ДТП под Черниговом рассказал, что перед фурой начали останавливаться авто и ее занесло, после чего произошло столкновение с автобусом.

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