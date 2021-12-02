Жуткое ДТП в Кривом Роге и новая вакцина против COVID-штамма "Омикрон" — главные новости за ночь

Смертельное ДТП произошло в Кривом Роге, а для борьбы со штаммом коронавируса "Омикрон" создают новый препарат/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Получил 50% ожогов: во Львовской области мужчина внезапно вспыхнул, когда рисовал картину

В Львовской области 30-летний художник, рисуя картину, получил 50% ожогов тела. Мужчину срочно госпитализировали. Рядом с ним загорелся бензин, а огонь перекинулся на него.

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Рядом с мужчиной загорелся бензин и перекинулся на него/Коллаж: Сегодня

Бросило под фуру: в Кривом Роге водитель сбил мать с ребенком и оставил ее умирать

В Кривом Роге произошло смертельное ДТП. Грузовик сбил маму с ребенком на пешеходном переходе. 33-летняя женщина скончалась еще до приезда скорой помощи, а пятилетнего мальчика госпитализировали.

Водитель автомобиля пытался убежать после аварии, но не получилось/Коллаж: Сегодня

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Цирк для Зеленского: Шабунин заявил, что президента в Офисе "держат за идиота"

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин обвинил заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова в организации проплаченного митинга, цель которого – надавить на Владимира Зеленского в вопросе назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. Аргументирует свое заключение Шабунин тем, что в Офисе президента хорошо знают, как остро Зеленский реагирует на любые попытки давления. Поэтому план состоит в том, чтобы вызвать именно такую ​​острую реакцию президента.

Данную акцию назвали "проплаченной" / Коллаж "Сегодня"

Компания Moderna разрабатывает вакцину против нового штамма коронавируса "Омикрон"

Американская биотехнологическая компания Moderna начала разработку вакцины против нового штамма коронавируса "Омикрон". Уже в марте 2022 года планирует подать заявку на разрешение препарата в США.

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