Зима возвращается: где завтра в Украине будет холоднее всего

В Украине прогнозирую снег и дождь / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 4 февраля, будет морозной и с осадками. Теплее всего будет только на юге и на западе страны. Там столбики термометров покажут около 0 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

Реклама

В пятницу на западе Украины и на юге прогнозируется небольшой снег и дождь. Остальные регионы будут без осадков.

В ближайшую ночь ожидается от -3 до -9 градусов, а на востоке и в Крыму от 0 до 3 градусов мороза. Днем 4 февраля на севере и в центре от -2 до -7 градусов, а в южной части, на востоке и западе будет около 0 градусов.

В Киеве завтра, 4 февраля, ожидается морозная погода. Ночью температура воздуха опустится до -7 градусов, а днем будет до 3 градусов мороза.