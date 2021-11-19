Зимы ждать не пришлось: где в Украине уже пошел снег (фото) – обновляется

В Украине в ноябре пошел снег. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 19 ноября в нескольких регионах Украины выпал снег. Заснежило территории Сумской, Черниговской и Львовской областей, а также Карпаты.

Подробнее о том, где выпал снег – читайте далее в материале "Сегодня".

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Сумская область

О зимней погоде сообщили жители населенных пунктов Шостка и Конотоп.

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Черниговская область

"В Семеновке 18 ноября вечером вместе с небольшим дождем начал появляться первый снежок. Глядя на температурные показатели, он со временем будет таять, но все равно приятно видеть, что зима уже близко", — написали на странице "Родная Семеновка" в Facebook.

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Львовская область

В пятницу, 19 ноября, в горах Львовской области выпал снег. На снимках видно, что заснежило территории горнолыжных курортов.

Заснежило горнолыжный курорт Плай, расположенный на высоте 600 м, а также снег выпал на горе Захар Беркут и Тростян.

Карпаты

Горнолыжные курорты в Карпатах также начало засыпать снегом.

Прогноз погоды в Украине

19 ноября в Украине будет идти мокрый снег и дождь. Кроме того, в стране буду ветрено.

Мокрый снег будет в Сумской области, местами в Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской областях и в Карпатах.

Дождь придет в южную часть Украины во второй половине дня или вечером. В Донецкой и Луганской областях осадков не будет. Ветер на западе и севере Украины завтра усилится. Ночь будет холодной. Днем температура воздуха будет колебаться от +2 до +8 градусов.

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