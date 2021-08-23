Мишки и мартышки ждут. В Харькове после пяти лет реконструкции открыли зоопарк

Все животные получили новые вольеры / Коллаж "Сегодня"
В Харькове показали, как теперь живут слон, жираф, обезьяны и другие животные в КП "Харьковский зоопарк", в котором завершилась реконструкция. А также рассказали, какие льготные категории смогут посетить зоопарк в сентябре.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии Харькова.
"То, что вы видите сегодня, это уникальный проект. То, что мы создали, никто до нас в Украине не осуществлял. Это один из лучших зоопарков в Европе: и по коллекции животных, и по условиям их пребывания, и по тому, с какой душой мы все это сделали", — рассказал руководитель Харькова Игорь Терехов.
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Согласно сообщению мэрии, зоопарку пришлось ограничить количество посетителей, которые могут попасть на его территорию. Это связано с рекомендациями зоологов, чтобы животные не подвергались стрессу из-за неожиданно вернувшегося большого количества гостей. Украинская ассоциация зоопарков и аквариумов рекомендует, чтобы зоопарк посещали не более 5 тысяч человек в день.
Кого ждут в сентябре
Сейчас зоопарк работает в тестовом режиме. Принимают такие категории харьковчан:
- детей из многодетных семей;
- детей, оставшихся без опеки;
- победителей специальных конкурсов.
Уже осенью посетить зоопарк бесплатно смогут другие жители города при наличии "Карточки харьковчанина". Гостям города придется купить билет.
"Мы получим новых животных: белых медведей, пингвинов. Главное было создать условия для них — за этим Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов следит очень жестко", — рассказал руководитель Харькова.
По словам градоначальника, в течение двух лет будет завершено строительство Океанариума.
Напомним, что коллекцию этого зоопарка недавно пополнил попугай ара по кличке Джонни, который ранее принадлежал ныне покойному мэру Харькова Геннадию Кернесу. В зоопарке отметили, что птица живет в дружной компании других ар, чувствует себя комфортно и проявляет дружелюбие.
Месяц назад в харьковском зоопарке из-за болезни суставов умерла слониха Тенди. Ей было 23 года, при этом эти млекопитающие в неволе доживают до 75-80 лет.