"Зрады" нет. Белый дом опроверг приостановку пакета военной помощи Украине

Информация о том, что Белый дом заморозил предоставление Украине нового пакета военной помощи является дезинформацией. Украине предоставлена вся помощь, выделенная Конгрессом.

Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря Дженнифер Псаки, которое обнародовали на сайте Белого дома.

Опровергли слухи о том, что администрация США отложила предоставление помощи Украине, в том числе военной.

"Мысль о том, что мы сдерживаем помощь Украине в сфере безопасности, – это нонсенс", - заявила Дженнифер Псаки.

Заявление на сайте Белого дома

Что говорят наши эксперты

"Это ничто иное, как сознательная дезинформация", – написал профессор Игорь Айзенберг в Facebook.

По его словам, США уже предоставили Украине в 2021 году в полном объеме военную помощь на $275 млн, ровно на ту сумму, которая предусмотрена оборонным бюджетом США на 2021 год.

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"Весной, во время максимальной концентрации российских войск на границе с Украиной и обострения ситуации на фронте Белый Дом рассматривал возможность предоставить Украине дополнительную военную помощь, не предусмотренную бюджетом", – говорит профессор.

Он отметил, что после деэскалации ситуации на границе, Совет национальной безопасности "рекомендовал отложить решение о предоставлении этой помощи".

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что хочет изменить Минские соглашения и привлечь к переговорам США.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Министерство обороны США утвердило вторую часть помощи по безопасности Украины в 2021 году объемом в 150 млн. долларов.

Напомним, что в марте речь шла только о выделении только 125 млн долларов.