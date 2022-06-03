100 днів війни: скільки українців виїхали за кордон та скільки повернулися

Українці почали повертатися додому / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення жителі українських міст намагалися врятуватися від обстрілів, насамперед свої будинки залишали жінки з дітьми. За 100 днів війни кордон України з державами ЄС та Молдовою в обох напрямках перетнули понад 8,3 млн осіб.

Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі Державна прикордонна служба України

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За інформацією відомства, межі нашої країни за цей період залишили 5,2 млн. людей, переважна більшість з яких – громадяни України.

На в'їзд в Україну за цей час пройшли майже 2,7 млн. громадян України.

Що змінилося щодо українців

Українським переселенцям у Польщі перестануть виплачувати щоденну допомогу у розмірі 40 злотих (близько 270 гривень) на харчування та проживання. Правило почне діяти із 1 липня.

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Українцям, згідно з польським законодавством, заборонено повторно перетинати кордон із сусідньою країною , якщо у них закінчилися 90 днів, дозволених для перебування в Шенгенській зоні Ця умова не діє, якщо ви залишили територію Польщі на 30 днів протягом дозволеного біометрією періоду.