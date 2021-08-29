1995-й: Спроба відібрати Крим, Клінтон у Києві, Шахтар-чемпіон та інші події п'ятого року Незалежності

Що сталось з Україною 1995-го року. Колаж "Сьогодні"

Бум базарів і народження класу маленьких підприємців – одна з характерних рис року 1995-го. А також придушення першої спроби вкрасти в українців Крим. Про це згадує у проєкті "Україна, яку будуємо ми" кореспондент "Сьогодні" Андрій Кузаков.

Не країна, а великий базар

Функції торгового центру тоді виконували базари. Придбати можна було все – від джинсів до ковбаси. В магазинах на полицях ще було порожньо, а на ринках вже з'явилось все. Ну, і само собою розваги – чутки, новини, плітки – все тут на базарі.

Торгаші, базарники – ці люди самі так себе називають. Це клас підприємців, які зрозуміли, що не варто чекати на зарплату, ку не платять на підприємстві, яке не працює. Люди, які зрозуміли, що можна ні від кого не залежати щоб заробити грошей. Цей клас підприємців почав зароджуватися в 1995 році.

Люди почали крутитися, хто як може. В основному продавали те, що самі зробили, або виростили. На зароблені гроші підприємці купували, хто міні ковбасний цех, хто невеличку пекарню, коптильню, інкубатори, хтось робив і продавав вироби з металу. Все це реалізовувалося на базарі.

Боротьба за владу. Конституційний договір

У цей час у столиці ділили владу. Президент Леонід Кучма наполягав на розширенні своїх повноважень, мовляв, так ефективніше працювати в умовах економічної кризи. Верховна Рада в особі її голови Олександра Мороза лякала диктатурою і хотіла прав втручатися в питання економіки і безпосередньо керувати територіями.

Процес доходив точки кипіння. Компромісом став Конституційний договір між Радою та президентом, який розподіляв владу в країні до голосування за нову Конституцію України, яку мали прийняти за рік.

В 1995-му Марчука в день ухвалення конституційного договору призначили прем’єр-міністром.

"Тому що криза невідомо чим би вона завершилася. Могли б просто до Конституції не дотягнути", – пояснив поспіх із прийняттям договору нам Марчук у останньому своєму інтерв'ю.

Перший візит президента США до незалежної України

Білл Клінтон прилетів до Києва разом з дружиною Гіларі. Це перший візит американського президента до незалежної України. Ексклюзивні кадри зафільмували працівники Управління державної охорони. Мало хто знає, що Клінтон, відвідуючи Київ, не лише проводив офіційні зустрічі, а ще й бігав Маріїнським парком. Охорону американського президента тоді забезпечував Леонід Кучерявий.

"Я помітив, що він доступний, простий. Коли закінчилася пробіжка, де я відповідальний був, то він з оточуючими вів себе ну як на рівних", – згадує співробітник Управління державної охорони Леонід Кучерявий. З Клінтонами до Києва приїхало із сотню американських охоронців.

Але не бігати і їсти прилетів до Києва американський президент. За рік до візиту Україна підписала Будапештський меморандум і відмовилася від ядерної зброї. Американському президентові було не байдуже, чи виконає Україна свої обіцянки щодо ядерного роззброєння.

Клінтон виступаючи біля університету Тараса Шевченко закінчує свою промову гаслом – "Слава Україні".

Дивні харчі

В Україні з’явилася локшина швидкого приготування. І вона стала ласощами. Їли її навіть не заливаючи окропом – як насіння чи нині чіпси. Олію в пачці не викидали. Її потім можна було висмоктати з пакетику.

Поява пластикового посуду

Ще в той рік вперше в Україні один із заводів почав випускати пиво та води у пластикових пляшках. Тоді це було неабиякою цікавинкою.

"Тільки через пляшку купляли, що пляшка пластмасова. Це була дивина якась. Європа вже. І зберігали їх. Це така посудина була, яку можна було кругом використовувати", – згадує свідок подій Ганна Попова.

"Шахтар" здобуває перший Кубок України

У фінал Кубку України на полі футбольні клуби "Шахтар" та "Дніпро". Напруга триває до кінця матчу. 1:1. Хто сильніший вирішує серія пенальті. Кубок України з футболу вперше опиняється в руках капітана "Шахтаря".

Славетна команда згодом ще не один раз гордо підніматиме Кубок вгору.

Перша спроба відторгнення Криму від України

В 1995 році Україна вдало протистоїть першій спробі Росії анексувати Крим. За рік до цього на півострові з’явився свій президент Мєшков, а місцеві депутати проголосували за суверенітет. Кабінетом міністрів Криму приїхали керувати люди з Москви.

"Ті, хто займався Кримом щоб його відібрати, вони були переконані, що вдасться політичними і невійськовими методами це зробити. Вони сподівалися, що Київ ще недосвідчений", – розповів в інтерв'ю "Сьогодні" Євген Марчук.

Однак, Київ провів кілька спецоперацій СБУ. А в вже 1995-му остаточну крапку в цьому питанні поставила Верховна Рада – скасувала інститут президентства в Криму.

Похорон патріарха

В 1995 році помирає перший патріарх Української православної церкви Київського патріархату – Володимир. Його похорони завершуються жорстоким побиттям учасників процесії. Це вперше з часів Незалежності міліція аж так застосовує силу. Чому так трапилося? Як переконує Марчук, напередодні було домовлено, що патріарха поховають на Байковому кладовищі. Та після панахиди процесія рушила в бік Софійського собору, в якому влада забороняла поховання, посилаючись на статус ЮНЕСКО. Президент того дня був у Білорусі. В адміністрації лишався тодішній її голова Дмитро Табачник, який і був на зв’язку з правоохоронцями. Під час побиття керував спецпризначенцями головний міліціонер Києва, згадував Марчук.

"От, що Табачник сказав цьому начальнику міліції. Він один раз проговорився, а потім почав відмовлятися, що він усе погоджував з адміністрацією", – каже Марчук.

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