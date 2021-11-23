2 млн доларів за держтаємницю. Українець ледь не продав секретні оборонні розробки

В Україні чоловік мало не продав секретні дані за кордон / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні чоловік намагався продати за кордон секретні оборонні розробки за 2 млн. доларів. Йому вже повідомили про підозру у держзраді.

Про це розповіла пресслужба управління СБУ у Києві та Київській області.

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Зазначається, що порушник – мешканець Миколаєва, який раніше працював на одному з вітчизняних оборонних підприємств. Обманом він отримав від свого колишнього колеги частину українського проекту у сфері військового кораблебудування. Оцінив цю інформацію у 2 млн доларів.

Чоловіка спіймали на місці злочину. Фото СБУ

Під час проведення спецоперації у червні цього року контррозвідники зафіксували, як чоловік кілька разів отримував від іноземців 7000 доларів авансу. Потім порушника зловили, коли він отримував ще 243 тисячі доларів.

У порушника знайшли пакет із грошима. Фото СБУ

У підозрюваного вилучили документи та комп'ютерну техніку.

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Після досліджень у Міністерстві оборони України підтвердили, що зазначені матеріали містять відомості, що становлять державну таємницю. А її витік нашкодить інтересам країни та її обороноздатності. Тож судитимуть чоловіка за статтею "державна зрада".

Покарання за держзраду

Згідно ст. 111 ККУ, державною зрадою вважається:

умисне діяння українця на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України;

перехід на бік ворога за умов воєнного стану чи період збройного конфлікту;

шпигунство;

організація або допомога у провадженні вибухової діяльності проти України.

Покарання за це – від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без нього.