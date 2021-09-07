2004-й: Помаранчева революція, "дика" Руслана та "золотий" Андрій Шевченко – визначні події 14-го року Незалежності

Визначні події 2004-го року. Колаж "Сьогодні"

Рік великої приватизації, бурхливого зростання економіки та найбруднішої президентської кампанії. Про 2004 рік Незалежності згадує проєкт "Україна, яку будуємо ми".

Надзвичайний ріст економіки

2004-й дає країні надію, що кризові 90-ті залишилися в минулому. Держава навіть знижує податки і економіка йде вгору. Зростання ВВП – 12%. Найкращий показник за роки незалежності. Великий бізнес готовий взяти на себе відповідальність за усе ще збиткові держпідприємства, щоб дати їм нове життя. Угода року – продаж "Павлоградвугілля" компанії SCМ за рекордні 280 млн доларів. Тоді зарплату там затримували по 6-7 місяців, а обладнання було зношене на 90%.

"Насамперед було погашено повністю заборгованість по заробітній платі. Ми повністю переоснастили наше виробництво. До моменту приватизації ми десь на рівні 10 млн тонн вугілля видобували. У 2017-му році ми вже видобули 20 млн тонн. Такого обсягу ніколи не були і в історії "Павлоградвугілля", і в країні", – каже генеральний директор ДТЕК "Павлоградвугілля" Сергій Воронін.

Руслана справляє фурор на Євробаченні

На прес-конференціях перед конкурсом гостей пригощають українським салом. Сама співачка навчає їх грі на трембіті. Етнічні мотиви, гуцульські музичні інструменти та шалена енергетика. Потужного драйву "Диких танців" не витримує навіть стамбульська сцена, яка проломилась під час репетиції українців.

Принцесса-воїн, як назвала ВВС, отримує від глядачів 280 балів. Абсолютний рекорд за 49 років існування конкурсу.

"Багато, хто виїхав на заробітки, вперше вийшов з українським прапором і сказав – я українець. хоча не мав навіть легальної прописки. Це була перемога країни, яка вже хотіла на часі про себе заявити", – згадує Руслана.

Найбрудніша президентська кампанія

Країна у передчутті чергових президентських виборів. Кандидат від влади – чинний прем’єр Віктор Янукович. Головна надія опозиції – експрем’єр Віктор Ющенко принципово йде на вибори як самовисуванець. Чи не вперше електорат і водночас уся країна ділиться на два табори.

Ця президентська кампанія запам’ятається українцям як найбрудніша. Отруєння Ющенка, жбурляння яйцем в Януковича, потужне використання адмінресурсу, численні порушення на виборчих дільницях і звинувачення у фальсифікації результатів. Попри дані екзитполів переможцем оголошують Януковича. Обурені прихильники Ющенка виходять на вулиці та вражають своєю чисельністю навіть опозиціонерів.

"Виросло ціле покоління молодіжне, студентське, яке вже не пам’ятало радянського минулого і хотіло нормального розвитку країни. І в цей момент все це відбувається. Люди відчули наступ на їхню гідність. А для українців питання гідності – то одне з ключових питань насправді", – каже учасник Помаранчевої революції Олександр Солонтай.

Символом протесту майже одразу стає помаранчевий колір. Проста помаранчева стрічка – модний аксесуар і тренд осені 2004-го. Її кріплять на одяг, сумки, автівки. Такий собі маркер – свій-чужий. І водночас мовчазний прояв громадянської позиції.

На центральні вулиці столиці виводять близько 10 тисяч військовослужбовців внутрішніх військ і спецпризначенців.

"Мені було цілком зрозуміло, що в будь-який момент можуть бути провокації, можуть бути напади на людей, можуть спробувати розіграти кроваву карту, щоб когось вбити, толпу стравити, щоб революція пішла зовсім не мирним ключом", – зазначає Солонтай.

Верховний суд забороняє публікувати результати виборів. Починаються складні політичні перемовини. Майже місяць обговорень, зміна складу ЦВК – і результати другого туру визнають недійсними. На перевиборах святкує перемогу Ющенко.

Золотий Шевченко

Андрій Шевченко у грудні отримує "Золотий м’яч" як найкращий гравець року в Європі. Вихованець київського "Динамо" та форвард "Мілана" став першим і наразі єдиним українцем, який досяг подібної вершини за часів незалежності. На Батьківщині Андрія нагороджують зіркою "Герой України". Успіху Шевченка радіють прибічники обох політичних таборів – і стає зрозуміло, що попри усі розбіжності, є речі, які єднають усіх українців.