2005-й: перша жінка-прем'єр, розпуск ДАІ та "Євробачення" в Києві – визначні події 15-го року Незалежності

Визначні події 2005 року в Україні. Колаж "Сьогодні"

Перша жінка-прем’єр, яка протрималась на посаді в першу свою каденцію лише рік, а ще ювілейний пісенний конкурс "Євробачення" проходить у Києві – головні здобутки нашої країни 2005 року згадує проєкт "Україна, яку будуємо ми".

Нове слово – люстрація

Президентська інавгурація вперше відбується просто неба на Майдані Незалежності. Переможець виборів Віктор Ющенко обіцяє – житимемо по-новому. Тоді ж країна дізнається й нове слово – люстрація. За рік було звільнено 18 тисяч чиновників, які працювали на "стару" владу.

ДАІ, про хабарництво якої ходили анекдоти, розганяють однією серед перших. Замість неї з'явилася дорожня патрульна служба. Втім, через збільшення кількості ДТП, за два роки даїшників знову повернули на дороги.

Перша жінка-прем'єр

Вперше в історії України уряд очолює жінка. У день голосування Юлія Тимошенко з'являється в парламенті в сміливій мереживній сукні, яку обговорюють не менше, ніж її прем'єрські ініціативи. А дизайнер Андре Тан навіть присвятив їй колекцію.

"Я пам'ятаю, як раз приїхав в Париж, я відкриваю в галереї Лафаєт книгу – і там вона. Про неї ціла величезна стаття, де всі найкрасивіші жінки-керівники країн з усього світу, і Юлія Володимирівна була другою після королеви Англії", – згадує про своє натхнення Андре Тан.

Багатогодинні засідання уряду транслюють у прямому ефірі. І починає Тимошенко з приємного для виборців – зарплат, пенсій і виплат молодим мамам. Допомогу за народження дитини підвищують у 12 разів – до 8,5 тисяч гривень. Вистачає на дитячий візочок, необхідний одяг і на "памперси".

Державна щедрість, втім, подобається не всім. Обіцянки прем'єра переглянути підсумки приватизації змушують нервувати бізнес. А спроби регулювати ціни – призводять до чергових криз: м'ясної, цукрової, бензинової. Урядовці звинувачують торговців у змові, народ обурюється.

А вже влітку в "помаранчевій" команді починається тертя, які перетворюються на скандали. У вересні йде у відставку керівник президентського секретаріату Олександр Зінченко, звинувачуючи оточення Ющенка в корупції. Президент як наслідок звільняє не лише тих, кого звинуватив Зінченка, а й уряд. Тимошенко повертається до звичної для неї ролі опозиціонерки.

Велика приватизація

Життя потроху налагоджується, грошей у людей більшає. Цьому сприяє, й приватизація великих підприємств, зокрема шахт. 10 збиткових копалень західного Донбасу купує компанія ДТЕК Ріната Ахметова. Завозять нове обладнання, розробляють лави, аби видавати на-гора більше вугілля – заради енергонезалежності країни. На шахті Терновській антирекордні 26 тисяч тонн за рік перетворюються на вчетверо більший видобуток. Гірникам виплачують сотні мільйонів заборгованої зарплати.

"Найголовніше – почалася вчасно виплачуватися заробітна плата. Завдяки модернізації обладнання збільшився видобуток на наших підприємствах, у працівників шахтних підприємств з'явилася впевненість у завтрашньому дні, в тому, що ці підприємства будуть розвиватися", – зазначає заступник директора з видобутку вугілля ДТЕК Енерго Віктор Черватюк.

Новий мобільний оператор

2005-го на ринку мобільного зв'язку з'явився новий гравець. Компанія "Лайф" посунула двох потужних операторів, які тоді ділили абонентів. Користувачам вперше запропонували безкоштовні розмови та СМС між абонентами всередині мережі.

"Молодь просто хлинула. Студенти, молоді люди окупували нашу абонентську базу і дуже швидко набрали абонентів у країні. І стали повноцінним третім національним оператором GSM. В той момент треба було створити гарне покриття і якість зв'язку, тому що у наших конкурентів на той момент були певні збої в роботі, і не скрізь брав телефон", – згадує колишній президент компанії DCC-LIFE Валерій Степаненко.

Суші в кожен дім

Дивує українців і нова екзотична кухня: цього року в країні один за одним відкривають суші-ресторани. І тепер ми вперше куштуємо традиційні японські страви, хтось трохи незграбно паличками, а хтось виделкою, бо так зручніше.

"Євробачення" у Києві

Цього року Київ уперше став музичною столицею Європи – завдяки перемозі Руслани на Євробаченні в Стамбулі. Але замість Ані Лорак, яка стала лідеркою голосування, від України делегували виступати групу "Гринджоли" – з піснею, яка стала гімнами "Помаранчевої революції".