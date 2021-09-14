2011-й: підготовка до ЄВРО-2012, перші онлайн-платежі і швидкісні "Інтерсіті"

Весь 2011 рік пройшов під знаком підготовки до ЄВРО-2012 / Колаж "Сегодня"

Влада переслідує політичних опонентів, а українці звикають до їзди в поїздах без спальних місць і до урізання пільг. Про це згадує проєкт Україна, яку будуємо ми.

Справа Тимошенко

Влада продовжує переслідувати політичних опонентів – вирок отримала колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. 11 жовтня 2011 роки їй був зачитаний вирок Печерського райсуду Києва, згідно з яким Юлія Володимирівна визнана винною в перевищенні службових повноважень прем'єр-міністра України, коли укладала "газову угоду" з Росією. На думку суду, це призвело до збитків Нафтогазу в розмірі $189,5 млн. Суд засудив Юлію Тимошенко до 7 років в'язниці і до відшкодування цих збитків.

Онлайн-бізнес

В цьому році смартфони та планшети вже є повсякденними речами і навіть предметами першої необхідності для тих, хто веде активний бізнес. Банки вводять систему онлайн-платежів, один за одним з'являються інтернет-магазини.

"Клієнтка надіслала фото меблів, я їй відправила фото тканин. Вона вибрала по онлайн колір. Дизайн ми теж з нею затвердили", – згадує підприємниця Ірина Подакова. Це зараз онлайн вона отримує більше двох десятків замовлень з усієї країни, але 10 років тому вона починала з ремонту одягу в невеликому кіоску. А швейну машинку придбала на держдопомогу при народженні сина і одна з перших ризикнула – почала пропонувати свої послуги через онлайн-майданчик. "Коли пішли перші замовлення, було так приємно. Тому що я розуміла, що я зробила сайт, який привертає", – згадує Ірина.

"Інтерсіті"

В Україні під футбольний чемпіонат ЄВРО-2012 запускають перший швидкісний поїзд "Інтерсіті" Харків – Київ. Їх середня швидкість 120 кілометрів на годину. І поява таких поїздів майже вполовину скоротила час подорожей.

Південнокорейські поїзда продовжують "літати" по нашим залізницям

За штурвалом першого "Інтерсіті" був машиніст Юрій Гайдук. Майже 35 років він працює машиністом, а щоб керувати новим складом спеціально пройшов навчання в Південній Кореї. Каже, тоді навіть його досвідченого машиніста, нові поїзди приємно вразили, оскільки раніше доводилося їздити в спартанських умовах – в спеку без кондиціонерів, в морози – без опалення.

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"Кабіна сучасна і дуже зручна для машиніста, також тут застосовані системи опалення, вентиляції, кондиціонування в салоні ", – згадує машиніст.

Підготовка до ЄВРО-2012

Країна активно готується до проведення футбольного чемпіонату Євро-2012, ремонтують дороги, готелі та аеропорти. У Львові відкривають реконструйований стадіон "Арена Львів". А в столиці – голосно святкують урочисте відкриття НСК "Олімпійський". У Донецьку – десятки тисяч шанувальників святкують 75-річчя футбольного клубу "Шахтар" і відкриття донецького стадіону. На сцені виступають голлівудська кіноактриса Міла Йовович і американська співачка Ріанна.

"Ми ретельно відстежували погодні умови. Саме в цей день повинен був піти дощ. Ріанна, знаючи прогноз, сказала, що якщо буде дощ, то, природно, вона виступати не буде. На наше щастя дощ пішов рівно тоді, коли Ріанна закінчила свій концерт. Нам дуже пощастило в той день", – згадує Сергій Палкін, генеральний директор футбольного клубу "Шахтар".

Удар по пільгах

Влада взялася за ревізію соціальних гарантій і пільг відразу 16 категоріям громадян. Ті згадують про право на протест.

У Києві "афганці" і "чорнобильці" намагаються взяти штурмом Верховну Раду. Втім, виходили на протест не тільки через соціальні питання. Влітку наметове містечко в центрі столиці, на Хрещатику, розбили прихильники Юлії Тимошенко.

Повернулися черги за... книгами

А на культурній карті України з'явилася нова і відразу ж – вельми популярна локація: в Києві вперше відбувся Книжковий Арсенал. Люди вистоювали довжелезні черги, щоб купити нові видання і поспілкуватися з письменниками. З тих пір – це міжнародний фестиваль став одним з найбільш очікуваних культурних подій року.