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3 тисячі американців готові воювати за Україну проти РФ, серед них — ветерани бойових дій в Іраку

Володимир Козир
6 березня, 04:57
Багато країн виявили бажання допомогти Україні перемогти агресора

Українським захисникам допоможуть військові з інших країн/Фото: колаж: "Сьогодні"

Три тисячі американських добровольців готові воювати за Україну у складі міжнародного батальйону проти Росії.

Про це повідомляє "Голос Америки".

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Виявили бажання допомогти Україні боротися з агресором навіть ветерани бойових дій в Іраку та інших гарячих точках по всьому світу.

Загалом воювати проти РФ вирушать 16 тисяч іноземних добровольців. Серед перших прибули громадяни Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Ізраїлю, близько півтори сотні добровольців — із Великої Британії, які вже вирішили воювати на боці України. Крім того, свій намір вступити до лав інтернаціонального легіону заявили громадяни Грузії, Хорватії, Франції та інших країн.

Ситуація в Україні 6 березня

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