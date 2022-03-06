3 тисячі американців готові воювати за Україну проти РФ, серед них — ветерани бойових дій в Іраку

Українським захисникам допоможуть військові з інших країн/Фото: колаж: "Сьогодні"

Три тисячі американських добровольців готові воювати за Україну у складі міжнародного батальйону проти Росії.

Про це повідомляє "Голос Америки".

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Виявили бажання допомогти Україні боротися з агресором навіть ветерани бойових дій в Іраку та інших гарячих точках по всьому світу.

Загалом воювати проти РФ вирушать 16 тисяч іноземних добровольців. Серед перших прибули громадяни Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Ізраїлю, близько півтори сотні добровольців — із Великої Британії, які вже вирішили воювати на боці України. Крім того, свій намір вступити до лав інтернаціонального легіону заявили громадяни Грузії, Хорватії, Франції та інших країн.

Ситуація в Україні 6 березня

У колоні окупантів під Харковом помітили автомобілі Росгвардії з великою кількістю щитів , кийків та захисного екіпірування для розгону демонстрацій. Путін очікував, що армія РФ зайде до міст і опору не буде – військовим доведеться лише розігнати мітинги незадоволених окупацією. Але ні!

, кийків та захисного екіпірування для розгону демонстрацій. Путін очікував, що армія РФ зайде до міст і опору не буде – військовим доведеться лише розігнати мітинги незадоволених окупацією. Але ні! Українські захисники розбили колону окупантів неподалік Ірпеня . З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили у військовий шпиталь у Києві.

. З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили у військовий шпиталь у Києві. В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.

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