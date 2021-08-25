"30 років до свободи" — унікальний документальний проєкт Леоніда Канфера до 30-річчя незалежності України

29-го серпня на "Україні 24" відбудеться визначна телевізійна прем’єра серіалу Леоніда Канфера, що є частиною мультимедійного проєкту "Україна, яку будуємо ми". Уперше глядачі побачать історію України у форматі історичного репортажного кіно, ведучим і співавтором якого став Олег Панюта.

Серіал поділено на кілька серій за принципом: одна президентська каденція — одна серія.

"Що таке проєкт до 30-річчя незалежності України? Це події. Багато подій. Це тренди. Але насправді це люди, чий внесок зробив Україну такою, якою ми бачимо її сьогодні: президенти, політики, бізнесмени, військові, артисти, спортсмени, лікарі. Кожен із них говорить про власні історії, які є частиною історії країни. Саме через особисті розповіді ми розкриваємо, в який час ми жили і живемо зараз: за що соромно, чим пишаємося, за що боляче, що вже здається кумедним і навіть смішним – це все те, чим жила країна 30 років. Ми не вішаємо ярликів, ми кожного намагаємося вислухати. А оцінювати в будь-якому разі – глядачам", – розповідає автор та режисер-постановник документального серіалу Леонід Канфер.

Цикл документальних фільмів продакшену "Центр документального кіно Леоніда Канфера" має особливий авторський почерк Олега Панюти та режисера Леоніда Канфера. Двоє чоловіків мають багато спільного: вони приблизно одного віку, застали розвал Радянського Союзу і бачили, як нелегко Україна здобувала незалежність.

"Хто не пам'ятає свого минулого, той не вартий майбутнього", – знакові слова Максима Рильського. Ми живемо в час колосального потоку інформації. І навіть мені, перебуваючи все свідоме життя в новинному вирі, іноді важко відкласти в шухляду пам'яті найважливіше. Цей унікальний проєкт – смілива спроба зібрати докупи ключові події української історії, що змінили її, дали поштовх до розвитку країни і надію на вільне та щасливе майбутнє українців", — ділиться співавтор та ведучий Олег Панюта.

За чотири місяці знімальній команді вдалося записати понад 150 унікальних інтерв'ю з людьми, які стали очевидцями історичних подій. Власним досвідом поділилися авторитетні експерти з політичної, військової сфер і навіть зірки шоу-бізнесу.

Ексклюзивно свої історії розповіли вісім топспікерів, яким відведено роль "моральних авторитетів" та "совісті нації": Олег Сенцов, Ада Роговцева, Ахтем Сеітаблаєв, Сергій Жадан, Борис Тодуров, Олег Скрипка, Роман Балаян, Святослав Вакарчук.

За весь знімальний період команда проєкту зняла документальні розповіді людей з Одеси, Миколаєва, Чонгара, Дніпра, Слов’янська, Харкова, Авдіївки, Запоріжжя, Маріуполя, Широкиного та інших місць. Найважливіші історичні події, вистави, реконструкції — це все глядач телеканалу "Україна 24" побачить в проєкті Леоніда Канфера "30 років до свободи". В ефірі він – щонеділі.

Раніше ми повідомляли, що в мережі з'явився документальний фільм "По той бік Місяця" режисера Леоніда Канфера про росіян, які воюють на боці бойовиків самопроголошеної "ЛНР".

Також нагадаємо, яким буде новий сезон телеканалу "Україна".

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: