$4500 за втечу з країни – розкрито канал нелегальної міграції українців

Правоохоронці затримали підозрюваних у незаконному переправленні осіб через кордон / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернівецькій області місцеві жителі налагодили незаконне переправлення через кордон військовозобов'язаних чоловіків, яким заборонено покидати межі держави.

Як повідомляє в Telegram Офіс генерального прокурора, за даними слідства, схему придумала жителька села Бояни Чернівецького району спільно з односельцем.

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Правоохоронці затримали підозрюваних при спробі доправити за 4500 доларів США військовозобов’язаного до Румунії.

Їм повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

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Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення правопорушення.

Кому заборонений виїзд за кордон?

Виїзд за межі України заборонений чоловікам віком від 18 до 60 років, проте є винятки: