Роки хронічного стресу: як війна на Донбасі впливає на здоров'я місцевих (відео)

Майже третина жителів прифронтової частини Донбасу перебуває у хронічному стресі. З часом, попереджають психологи, негативні переживання накопичують гормони. Їх надлишок і підриває здоров’я.

Втрата гостроти зору, проблеми із тиском та судинами – всі ці хвороби спричиняє постійний стрес. Як зупинити руйнівний процес, розбиралися новини "Сьогодні".

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Чим загрожують гормональні збої

Перебуваючи у хронічному стресі зазвичай людина страждає від надлишків гормону кортизолу. А це прямий шлях до численних хвороб.

"Кортизол у нас виходить або зі сльозами, або з потом. Якщо він не виходить у нас з організму – він накопичується. Відповідно він впливає на інші гормони, відповідно він впливає на нашу гормональну систему, а це наша надниркова залоза, щитовидка, а це наша серцево-судинна система, а це наша ШКТ, і якщо в тебе є якесь в тілі слабке місце, слабка зона, воно першим і стріляє", – роз’яснює психотерапевтка Альона Лук'янчук.

Як врятуватися від хронічного стресу

Поради, як відшукати емоційний баланс, експертка надає під час онлайн трансляції проєкту "Подолати. Допомагає психолог", створеного Фондом Ріната Ахметова.

"Якщо ми говоримо про людей, які живуть на лінії розмежування, то, відповідно, просто важливо розуміти, чим ви можете заповнювати свій ресурс!? Чим себе тішити, що приносить задоволення", – каже Альона Лук'янчук.

Хатні справи, робота на подвірї, перегляд кіно. Головне навчитися завчасно перемикатися. Тоді і нервового зриву можна уникнути. Усім психологиня радить насамперед упорядкувати свій день. Особливо, якщо працюєте дистанційно.

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"Баланс між роботою і життям. Перше: є такі основні штуки як пильнувати кордон. Не працювати, припустимо, у вихідні. Проводити час із сім'ю. На працювати після 8-ї вечора, не перевіряти пошту після 8-ї вечора. Але найперше – це любити те, що ти робиш, бо якщо ти не любиш те, що ти робиш, те саме, що жити у шлюбі з людиною, яка тобі ненависна", – пояснює психологиня.

Психологічну підтримку фонд Ріната Ахметова надає з перших днів військового конфлікту. Це невід’ємна частина масштабної гуманітарної допомоги, яку отримали 3,5 мільйони жителів Донбасу.

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