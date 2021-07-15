А Зеленський у курсі? В Україні перейменували село Голобородько

Село у Полтавській області вирішили декомунізувати, назване на честь одного командира партизан, але депутатів це тільки розсмішило

Верховна Рада в рамках декомунізації перейменувала село Голобородько Лубенського району Полтавської області. Відповідний проєкт постанови підтримали 320 народних депутатів.

До сьогоднішнього дня село носило назву на честь Івана Голобородька, який керував загоном червоних партизанів і встановлював комуністичну владу на території України. Цей населений пункт назвали так за часів окупації УНР більшовицькою Росією.

Сьогодні депутати відновили історичну назву села, перейменувавши його у Новоселівку.

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Відзначимо, що пропозиція перейменувати село Голобородько розсмішила депутатів у сесійній залі, адже це слово близьке і президенту України Володимиру Зеленському. Свого часу він зіграв роль Василя Голобородька у серіалі "Слуга народу".

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Верховна Рада перейменувала селище на Донбасі – тепер в Україні з'явився свій Нью-Йорк. Виявляється, до 1951 року у нас була своя "Америка", але радянська влада все поміняла.