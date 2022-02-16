Ахметов розповів про головне, що побачив під час візиту до Маріуполя

Бізнесмен Рінат Ахметов 16 лютого приїхав до Маріуполя. Фото: колаж "Сьогодні"

Підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов приїхав до Маріуполя та відвідав "Азовсталь" і ММК імені Ілліча. Також бізнесмен оглянув виробничі потужності та поспілкувався з трудовими колективами.

Ахметов поділився враженнями та розповів, що побачив у Маріуполі.

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"Що найголовніше побачив – я побачив, які заряджені очі у директорів, у співробітників всіх, у мерії, і націлені на результат. Як усі націлені на успіх. Всі хочуть, щоб це були найкращі підприємства, бо вони конкурують своєю продукцією на світовій арені. І вони так залучені, натхненні, і так захоплююче про це розповідають. Думаю, ви всі це бачили", – наголосив Ахметов.

На думку підприємця, це говорить про те, що все йде правильним шляхом.

"Ми інвестували, інвестуємо та інвестуватимемо. Ми робитимемо все для того, щоб наша продукція вигравала чемпіонати світу. Щоб ми були найкращими. І Маріуполь від цього вигравав, і Україна від цього вигравала", – додав Ахметов.

Про що Рінат Ахметов говорив на ММК ім. Ілліча

Підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов побував на ММК імені Ілліча та поділився враженнями від Маріуполя. За словами бізнесмена, місто прекрасне і в ньому живуть чудові люди.

"Прекрасне місто, прекрасні люди. Ми сьогодні тут, бо весь світ про нас дбає. Ми тут, щоб разом із маріупольцями поділяти цю тривогу. У нас одна мета: сильний Маріуполь і сильна Україна. Ми інвестували, інвестуємо і будемо інвестувати в це місто. Зробимо все, щоб люди мали тут щасливе життя", – сказав Ахметов.

Він додав, що зараз увесь світ каже, що Україна у небезпеці, але все буде гаразд.

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Що відбувається зараз на ММК ім. Ілліча у Маріуполі

Станом на 16 лютого Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча спокійно працює і не планує зупинятися через можливе вторгнення Російської Федерації до нашої країни. Про це повідомив заступник директора ММК Ілліча Олег Астаф'єв в ефірі телеканалу "Україна 24".

Астаф'єв запевнив, що металурги завжди були й залишаються зі своєю країною. Трудові колективи підтримали державну ініціативу, і на знак солідарності було піднято українські прапори над адмінбудівлями та цехами.