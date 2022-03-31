Ахметов в інтерв’ю Bloomberg назвав те, що відбувається в Маріуполі, геноцидом

Найжахливіше, що ми навіть не можемо привезти до Маріуполя допомогу - Ахметов. Фото Reuters

Війська Росії влаштували в Маріуполі геноцид мирного населення.

Про це в коментарі Bloomberg заявив бізнесмен Рінат Ахметов.

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"Це – геноцид. Найгірше, що ми навіть не можемо привезти в Маріуполь допомогу та вивезти звідти людей – російська армія обстрілює і не пропускає наші гуманітарні конвої", – наголосив бізнесмен.

У Маріуполі є два містоутворюючих підприємства – металургійні комбінати "Азовсталь" і ММК імені Ілліча, обидва належать Ахметову. До повномасштабного вторгнення Росії там працювало 40 тисяч осіб.

Зараз діяльність заводів довелося призупинити, але працівникам продовжують виплачувати зарплати. Бізнесмен підкреслив, що за жодних умов комбінати не працюватимуть на російських окупантів.

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За словами Ріната Ахметова, Маріуполь завжди буде українським містом, а його заводи працюватимуть лише під українським прапором і на користь українського народу.

Гуманітарна катастрофа в Маріуполі

Людей із заблокованого російськими військами Маріуполя вивезти дуже складно, а ситуація в місті критична. Жителі залишились без води, їжі, світла та газу й доставити продукти туди неможливо – усі "зелені коридори" блокує РФ.

Відомо, що окупанти обстрілюють українців із забороненої зброї. Спочатку це були "Гради" й системи "Буратіно", згодом застосували авіацію.

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Раніше гендиректор Метінвесту Юрій Риженков розповів, що для біженців облаштували 6 тисяч місць у Запоріжжі й Кривому Розі. Частина людей, яким вдалося вирватися з облоги, перебуває у так званій сірій зоні. Компанії групи залучили до роботи пансіонати, де приймають переселенців та надають їм допомогу.

Інші підприємства, які продовжують працювати, забезпечують українських захисників. Збройним силам України передали 40 тисяч протитанкових їжаків та 10 тисяч спеціальних шипованих ланцюгів. Налагодили і виробництво пластин для бронежилетів, яких скерували на потреби армії вже понад 2 тисячі.