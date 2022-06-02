Академія СБУ достроково випустила офіцерів: поспішають стати на захист України

Баканов привітав випускників з закінченням навчання / Фото: Колаж: Сьогодні

Національна академія Служби безпеки України випустила достроково 67 офіцерів. Про це повідомила СБУ на своїй сторінці у Facebook.

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"Знаю, ви самі хотіли випуститися з Академії якнайшвидше – щоб допомогти країні в цей тяжкий час. Ми пішли назустріч побажанням. Адже бачимо, що у вас достатньо навичок та вмінь, які потрібні Україні зараз. Нехай ваш професійний шлях буде довгим та успішним – на благо нашої держави та її громадян", – звернувся до випускників голова СБУ Іван Баканов.

За його словами, співробітники спецслужби з першого дня повномасштабного російського вторгнення стали на захист країни.

"Сьогодні у СБУ дуже багато завдань – від затримань ДРГ та колаборантів до знешкодження ворога у гарячих точках. Наші кіберфахівці протидіють хакерським атакам, слідчі збирають матеріали про звірства окупантів, спецназівці воюють на передовій. Кожен на своєму місці робить свою справу", – додав Баканов.

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Баканов побажав випускникам якнайшвидше стати частиною потужної команди СБУ і зробити свій внесок у перемогу.

"Ваш курс носить ім'я легендарного контррозвідника – полковника Олександра Хараберюша, який загинув у 2017 році в центрі Маріуполя. Сьогодні Маріуполь, як і інші міста та села, став символом незламної сталевої волі українського народу. І за цю незламність доводиться платити високу ціну. Але ми обов'язково звільнимо всі території, тимчасово захоплені окупантами, – щоб кожен українець мав можливість повернутися додому", – підкреслив він.

Під час випускної церемонії офіцери вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців хвилиною мовчання та поклали квіти до Стіни пам'яті Героїв Служби безпеки України.