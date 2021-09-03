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Акції в Києві та військові навчання СНД у Таджикистані та Казахстані – анонси СЬОГОДНІ

Юлія Безпечна
3 вересня, 07:00
В українській столиці в п'ятницю пройдуть кілька акцій, а в Таджикистані та Казахстані заплановані навчання протиповітряної оборони

Під Радою пройде акція проти куріння, а в Казахстані навчання / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 3 вересня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

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Україна

  • 10:00 – акція "Шкільний портфель без сигарет: як парламент може захистити дітей від куріння?" на площі Конституції біля Верховної Ради.
  • 11:00 – підписання Маніфесту Маршу рівності 2021. Організаційний Комітет КиївПрайд 2021, громадські організації та політичні сили публічно підпишуть Маніфест з низкою вимог до влади.
  • 12:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (вул. Солом'янська, 3, к. 103). Трансляція.
  • 13:00 – прес-брифінг на тему: "Жінки Криму – жертви репресій" в УКМЦ (вул. Хрещатик, 2).
  • 15:00 – концерт-подяка лікарям у рамках міжнародного проекту "Музична подяка лікарям за підтримки ВООЗ та ЮНЕСКО" на галявині Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь".

За кордоном

  • Статистичне управління Європейського союзу оприлюднить дані про роздрібні продажі у липні.
  • Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings може переглянути суверенний рейтинг Казахстану.
  • Дослідницька організація Markit Economics опублікує остаточне значення зведеного індексу менеджерів закупівель (PMI) у єврозоні за серпень.
  • На території Казахстану і Таджикистану 3-24 вересня пройде наступний етап навчань військ протиповітряної оборони країн СНД "Бойова Співдружність 2021".

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