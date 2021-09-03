Акції в Києві та військові навчання СНД у Таджикистані та Казахстані – анонси СЬОГОДНІ

3 вересня, 07:00

В українській столиці в п'ятницю пройдуть кілька акцій, а в Таджикистані та Казахстані заплановані навчання протиповітряної оборони