Активність ворога у Чорному морі – російські дрони розвідують український берег

Зранку на ділянці Ізмаїльського прикордонного загону спостерігається активність ворожих дронів, повідомляє МВС України.

Ворог дронами намагається активно розвідувати узбережжя. Безпілотні літальні апарати агресора з висоти близько 1 км розвідують узбережжя Чорного моря та річки Дунай.

"Проти повітряних порушників при наближенні відкривається вогонь і про кожен із них інформуються сили Командування Повітряних Сил ЗСУ", – йдеться у повідомленні.