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Активність ворога у Чорному морі – російські дрони розвідують український берег

Світлана Москаленко
26 лютого, 07:02
Раніше було знищено дрон, який атакував корабель прикордонників

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Зранку на ділянці Ізмаїльського прикордонного загону спостерігається активність ворожих дронів, повідомляє МВС України.

Ворог дронами намагається активно розвідувати узбережжя. Безпілотні літальні апарати агресора з висоти близько 1 км розвідують узбережжя Чорного моря та річки Дунай.

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"Проти повітряних порушників при наближенні відкривається вогонь і про кожен із них інформуються сили Командування Повітряних Сил ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

Знищено російський дрон

Атака ворожого дрону з моря провалилася, повідомляє Держприкордонслужба України.

Цієї ночі корабель Морської охорони ДПСУ "Григорій Куроп'ятніков" був атакований безпілотником. Дрон знищено, корабель цілий.