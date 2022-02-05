Алергію на холод визнали хворобою: як вона проявляється та як захиститися (відео)

Медицина офіційно визнала захворюванням алергію на холод. Ми розпитали у лікарів, як захистити своє тіло від морозного впливу, і в кого може виникати алергія.

Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".

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Прогулявся взимку і маєте червоні щоки чи червоні руки. Це все може свідчити не лише про мороз на вулиці, а й про те, що імовірно у вас алергія на холод.

Нульова температура з високою вологістю та колючим вітром – саме така погода, за словами дерматолога, найагресивніша для відкритих частин тіла.

Як проявляється алергія на холод

Сухість і почервоніння – провісники найпоширенішого різновиду холодової алергії – контактного дерматиту.

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"Пацієнти безконтрольно використовують антисептики та жорсткі антибактеріальні мила, які також пересушують шкіру. Доєднується дія низької температури – виникає контактний дерматит", – розповіла дерматовенерологиня Анна Коваленко.

Найвразливіші до холоду – діти, бо їхня шкіра буквально ще затонка. Підступність холодової алергії в тому, що ушкоджена шкіра вже не є бар'єром для інфекцій.

"Збільшується можливість для бактеріального ураження чи грибкового чи вірусного, це вже лікувати важче і потребує більш серйозної терапії", – пояснила дерматолог.

Різновиди алергії

Ще один різновид алергії на холод – хворобу Рейно – взагалі лікує хірург. Побіління або посиніння рук через спазм судин може з'явитись навіть за кілька хвилин на холоді. Схильні до нього переважно молоді жінки.

"Різкий біль, спазм, різке поблідніння кінцівок, яке виникати може навіть при митті посуду. Що холодова алергія що хвороба Рейно більшість виникає у жінок за рахунок особливостей нейроендокринної системи", – пояснив судинний хірург Дмитро Маківчук.

Лікарі не радять лікувати холодову алергію відварами чи настоянками трав – вони можуть призвести до ще більшої алергічної реакції. Краще – таки звернутись до спеціаліста. Запобігти алергії допоможе й правильний догляд за шкірою – змащувати руки та обличчя кремом, а на холод – не виходити без рукавичок та шапки – ще й надягати їх у теплому приміщенні.

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